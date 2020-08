The Haunting of Bly Manor, il trailer terrorizza il web: le reazioni sui social

Nella mattinata di lunedì, Netflix ha pubblicato il primo trailer di The Haunting of Bly Manor, secondo capitolo di una serie antologica iniziata con The Haunting of Hill House. La serie arriverà in streaming il prossimo 9 ottobre e c'è da scommettere che diventerà uno dei must di Halloween 2020. Le prime immagini hanno già sedotto il pubblico.

O meglio, lo hanno terrorizzato, che è in effetti ciò che un horror che si rispetti dovrebbe fare. Facendo un giro sul web, infatti, sono moltissimi i commenti degli utenti che hanno visto il trailer e ne sono stati impressionati, o che addirittura non sono riusciti a guardarlo tutto perché troppo spaventoso.

Alcuni dei commenti apparsi su Twitter sono visibili in calce alla notizia. In uno di questi, l'utente @msaicbrknhearts scrive: "The Haunting of Bly Manor ha tutti gli elementi di cui ho molta paura, quindi ci metterò un po' a vederla."

Le fa eco @kristindroth, che retwitta il trailer di Netflix e commenta: "Ragazzi, voglio davvero, davvero vedere The Haunting of Bly Manor... ma c'è una bambola che si muove. NON posso farcela."

Divertente anche il tweet di @alexmanesss: "Non riesco a capire se questo mi sembra più spaventoso (lo dico come se non avessi una mano che copre interamente lo schermo) di The Haunting of Hill House, ma in ogni caso non sono riuscita a finire il primo show, quindi non credo di poter guardare il nuovo."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alle prime foto ufficiali di The Haunting of Bly Manor.