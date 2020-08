The Haunting of Bly Manor: Un tweet permette di chiamare un inquietante numero di telefono

La nuova stagione della serie antologica horror farà la sua comparsa a breve nel catalogo di Netflix: dopo la conclusione delle riprese di The Haunting of Bly Manor, un tweet condiviso dall'account ufficiale permette di mettersi in contatto con i protagonisti della serie.

In calce alla notizia potete trovare il messaggio condiviso dall'account ufficiale di The Haunting of Bly Manor, in cui è presente un annuncio per un'offerta di lavoro: una coppia è alla ricerca di una tata che vada a vivere in una casa nel cuore della campagna inglese, per badare a due bambini. Insieme a queste informazioni è presente un numero di telefono, che i fan hanno subito deciso di chiamare. A rispondere è la segreteria telefonica della famiglia, si può sentire infatti un bambino dire queste parole: "Ciao, avete chiamato la famiglia Wingrave a Bly Manor. Non siamo a casa ora ma se state chiamando per la posizione di tata, i colloqui saranno fatti dallo zio Henry tra cinque giorni. Sarà fantastico, non vediamo l'ora di conoscerti!". Il messaggio si conclude con un'inquietante melodia cantata dal bambino.

Se volete provare a sentire la segreteria, non dovete far altro che chiamare il numero presente nel tweet. La serie farà il suo debutto durante l'autunno, nel frattempo vi segnaliamo questa interessante intervista al creatore di The Haunting of Bly Manor.