The Haunting of Hill House 2: le riprese della seconda stagione iniziano a settembre

Prenderanno il via nel mese di settembre le riprese di The Haunting of Hill House 2, la seconda stagione dello show horror di Netflix che ha riscosso un enorme successo con la prima stagione e ora tenterà di ripetersi con nuovi attesissimi episodi. Questa seconda stagione è basata sul romanzo Il giro di vite, scritto da Henry James.

I nuovi episodi arriveranno sulla piattaforma streaming soltanto nel 2020, visto che in autunno inizieranno le riprese che dovrebbero poi concludersi entro fine anno.

Il classico di Henry James al quale s'ispira questa nuova stagione dello show ideato e diretto da Mike Flanagan, racconta la storia di una governante che si prende cura di due bambini in una magione lugubre e inquietante, infestata dai fantasmi.



Nella prima stagione dello show, basato sul romanzo L'incubo di Hill House di Shirley Jackson, si raccontavano le vicende di un gruppo di fratelli che dopo aver trascorso da bambini le vacanze in quella che sarebbe poi diventata la casa più infestata del paese, si ritrovano ora da adulti, costretti ad affrontare i fantasmi del passato e il ricordo della tragedia.

Probabile un ritorno di personaggi visti già nella prima stagione ma niente è stato ancora ufficializzato in tal senso.

Mike Flanagan dirigerà Doctor Sleep, sequel del capolavoro di Stanley Kubrick, Shining, che vede protagonista Ewan McGregor nelle vesti di Danny Torrance da adulto.