The Haunting of Hill House 2: ritorno di vecchi personaggi nella nuova stagione?

La seconda stagione di The Haunting of Hill House arriverà il prossimo anno ma i fan cominciano a chiedersi se insieme a nuovi personaggi saranno presenti anche alcuni dei volti già noti. L'attrice Carla Cugino si dimostra disponibile a ritornare nuovamente nelle vesti di Olivia.

The Haunting of Hill House, trasmessa su Netflix durante lo scorso autunno, è stata rinnovata per una seconda stagione. La serie tv si ispira all'omonimo romanzo di Shirley Jackson, ma la produzione di un nuovo capitolo determina la fine di un collegamento con il romanzo della scrittrice statunitense e la creazione di una storia diversa.

Secondo le informazioni trapelate, infatti, la seconda stagione sarà basata sul libro di Il giro di vite di Henry James, e dunque non sarà più protagonista la famiglia Crain. Ciò non toglie che qualche membro potrebbe ritornare anche in questo nuovo capitolo, magari anche soltanto come cameo.

Per esempio, l'attrice Carla Cugino, che ha interpretato il personaggio di Olivia, ha affermato che le piacerebbe molto lavorare di nuovo al fianco dell'ideatore Mike, e se gli impegni lo consentiranno ne sarebbe felice. Ma non può aggiungere altro e conclude dicendo soltanto che è curiosa di scoprire cosa accadrà nella prossima stagione.

Durante i dieci episodi del primo capitolo la storia aveva narrato di un gruppo di fratelli che dopo essere cresciuti in quella che è diventata la casa infestata più famosa del paese, si ritrovano nuovamente tra quelle stanze a causa di un tragico evento, una situazione che diventa il modo per fare i conti con il proprio passato.

