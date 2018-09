The Haunting of Hill House, domani il primo trailer della nuova serie originale Netflix

È tramite un piccolo video d'annuncio che Netflix ci informa che domani rilascerà online il primo trailer ufficiale dell'attesa The Haunting of Hill House, omonimo adattamento televisivo del servizio streaming tratto dal romanzo di Shirley Jackson, creato, scritto e diretto dal talentuoso Mike Flanagan (Il Gioco di Gerald).

La serie sarà una moderna rivisitazione del classico dell'orrore pubblicato nel 1959. La storia seguirà le vite di un gruppo di fratelli e sorelle che hanno passato la loro infanzia all'interno di quella che sarebbe poi divenuta famosa come la casa più infestata di tutto il paese. Ormai adulti, i protagonisti si ritroveranno forzatamente insieme per affrontare un tragico momento e affrontare i fantasmi del proprio passato, alcuni nascosti nei meandri della loro mente e altri invece fisicamente -si fa per dire- annidati tra le tenebre di Hill House.



The Haunting of Hill House è stata scritta anche da Meredith Averill insieme a Flanagan, che fungono anche da produttori esecutivi insieme a Trevor Macey. Tra i produttori figurano anche la Amblin TV e la Paramount Television.



The Haunting of Hill House vede nel cast Carla Cugino, Timothy Hutton, Elizabeth Reaser, Oliver-Jackson Cohen, Henry Thomas, Kate Siegel, Victoria Pedretti, Lulu Wilson e McKenna Grace, per un'uscita prevista sulla piattaforma streaming il prossimo 12 ottobre.