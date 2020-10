The Haunting of... Quale potrebbe essere il tema della terza stagione dello show Netflix?

Dopo The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor, cosa possiamo aspettarci da Mike Flanagan e la potenziale terza stagione della serie antologica targata Netflix?

Ha appena debuttato su Netflix The Haunting of Bly Manor, la seconda stagione della serie antologica creata da Mike Flanagan (Doctor Sleep, Ouija: L'Origine del Male), che già si pensa al futuro dello show, e a cosa potrebbe eventualmente ispirare una nuova stagione.

Come sappiamo, la base di Hill House e Bly Manor è di natura letteraria: nel primo caso, Flanagan ha preso spunto dal romanzo di Shirley Jackson, L'Incubo di Hill House, mentre per il secondo ha messo in scena un suo adattamento de Il Giro di Vite di Henry James.

Se tanto ci dà tanto, anche un'eventuale terza stagione della serie dovrebbe affondare le radici in un'opera letteraria, ma quale potrebbe essere? Il sito Collider ha avanzato la sua proposta: perché non guardare ai racconti di Edgar Allan Poe?

Così i colleghi hanno stilato una lista di titoli dello scrittore che farebbero al caso nostro, ognuno a modo suo.

I delitti della Rue Morgue

Il cuore rivelatore

Il barile di Amontillado

Il gatto nero

Il pozzo e il pendolo

Berenice

La caduta della casa degli Usher

Il ritratto ovale

La maschera della morte rossa

La sepoltura prematura

Il sistema del dott. Catrame e del prof. Piuma

Il palazzo stregato

E voi, che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.