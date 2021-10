The Haunting Of, la serie di Mike Flanagan continuerà dopo il successo di Mignight Mass?

Mike Flanagan ha stretto un importante sodalizio con Netflix. Il regista è infatti recentemente approdato sulla piattaforma con Midnight Mass, che ha subito avuto un grande successo. I fan ora si chiedono però se ci sarà una terza stagione di The Haunting Of. Ecco cosa sappiamo.

Come ricorderete ai tempi il regista si era detto impegnato in altri progetti. Le possibilità di avere un capitolo 3 dello show sembrava dunque altamente improbabile. Tuttavia il suo "Mai dire mai" aveva lasciato alte le speranze del pubblico, che forse potrebbero essere soddisfatte. Recentemente, nel corso di un'intervista, Flanagan ha infatti dichiarato che "Se la situazione ci porterà a decidere di tornare nel mondo di Haunting, dovremo rimanere su ciò che abbiamo impostato, con la giusta storia di fantasmi." Un'apertura, la sua, che fa ben sperare.

Dunque l'idea è che, se ci dovesse essere, la terza stagione ci sposterebbe ancora su un'altra narrazione. Nel corso della stessa intervista Flanagan ha aggiunto: "Uno degli elementi alla base del nostro progetto antologico è il fatto che entrambe le stagioni, fino ad ora, stanno prendendo dalla letteratura classica, proponendo una versione moderna di quelle storie." E in effetti, mentre la prima stagione era basata sul romanzo The Haunting of Hill Douse (1959) di Shirley Jackson, la seconda si è ispirata a un adattamento della novella di Henry James intitolata Il giro di vite.

La sensazione è quindi che se si troverà la storia giusta, sarà fatta. Intanto i fan sperano, mentre anche Carla Gugino dice la sua sull'eventualità di una stagione 3 di The Haunting.