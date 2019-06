The healing powers of Dude, una nuova serie comedy su Netflix

Netflix ha ordinato la produzione di otto episodi della serie single-camera The healing powers of Dude, una sitcom creata da Erica Spates e Sam Littenberg-Weisberg sulla base delle loro esperienze personali.

La serie è incentrata su Noah, undicenne con disturbo da ansia sociale. Quando sta per cominciare la scuola media, nella sua vita entra il bastardino Dude, un cane di supporto emotivo che, come si scoprirà presto, ha bisogno di Noah tanto quanto Noah ha bisogno di lui.

Richie Keen (It’s always sunny in Philadelphia, di cui è in produzione la nuova stagione) dirigerà quattro episodi della serie, di cui sarà anche produttore esecutivo. Noah sarà interpretato da Jace Chapman, mentre il resto del cast sarà composto da Tom Everett Scott, Larisa Oleynik (10 cose che odio di te), Laurel Emory (Heartstrings), Mauricio Lara (The Conners, Young Sheldon), Sophie Jaewon Kim, oltre che naturalmente dal cane Dude.

Il disturbo d'ansia sociale è definito come una condizione di salute mentale cronica in cui le interazioni sociali causano stati di ansia irrazionale. Il team di produzione sta collaborando con consulenti di salute comportamentale e consulenti per animali per il supporto emotivo, e con RespectAbility, un'organizzazione no-profit che si occupa di iniziative di inclusione per le persone con disabilità.

The healing powers of Dude si aggiunge così ad altre serie live action di Netflix con protagonisti bambini e famiglie, come No good Nick (guarda il teaser trailer) e Malibu Rescue.