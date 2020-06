The Help uno dei film più visti su Netflix? Lo showrunner di Luke Cage: 'Guardate altro'

The Help è il titolo più popolare su Netflix in questo momento, ma Cheo Hodari Coker, il creatore e showrunner della serie Marvel Luke Cage, non ci sta. Ecco cosa ha da dire al riguardo.

Sono giorni (solo giorni?) difficili per le persone di colore in America, e mentre c'è chi sta partecipando più attivamente alle proteste, andando per le strade a marciare in nome dell'eguaglianza sociale, c'è anche chi prova a far del suo da casa, come gli spettatori che cercano di educarsi sull'argomento scegliendo di guardare film e serie tv che offrano maggiore rappresentatività.

Tra questi sembra essere particolarmente popolare il film candidato all'Oscar The Help, con Emma Stone, Octavia Specer e Viola Davis.

Nonostante il successo della pellicola, questa è stata ed è ancora aspramente criticata da molti, perché vista come uno di quei "film con salvatori bianchi", avendo come protagonista principale una donna bianca, ed essendo stato scritto e diretto da un uomo bianco, oltre che basato sul libro di una donna bianca.

Così, il creatore e showrunner di Luke Cage, Cheo Odari Cocker, indignato dal fatto che The Help sia attualmente il film più popolare su Netflix, ha fornito quelle che per lui sono delle alternative molto più valide.

"The Help è il film più visto su Netflix? Che si f***a. Vedetevi Malcolm X. When They See Us. 13th. LA 92. Dear White People. On My Block. HiphopEvolution. Spider-Man into the Spider Verse... E quello show con quel pelato figlio di p******a a prova di proiettile. Com'è che si chiama?" conclude facendo riferimento, se non si fosse capito, proprio alla serie Marvel.

E voi, cosa ne pensate? State guardando o avete già visto alcuni di questi titoli?