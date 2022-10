The Heysel Tragedy: la docu-serie che racconta una delle più grandi tragedie del calcio

La docuserie The Heysel Tragedy, di Jean Philippe Leclair e Jan Verheyen, è l’opera definitiva su una delle più grandi tragedie del mondo del calcio, e si prepara a debuttare in Italia nella cornice della Festa del Cinema di Roma 2022, dove sarà presentata con i primi due episodi di sei totali.

The Heysel Tragedy ricostruisce una volta per tutte l’incredibile sequenza di eventi avversi che hanno portato al disastro finale, coinvolgendo tutte le parti in causa e ascoltando le testimonianze dirette dei protagonisti di quella tragica giornata, e va a caccia del sottilissimo confine che esiste tra colpa e responsabilità. Grazie all’oggettività e all’efficacia del racconto corale, dopo 32 anni, la serie raccoglie e rappresenta l’intero ventaglio di sensazioni legate a uno degli eventi della storia europea che più di altri ha finito per sedimentarsi nell’immaginario di intere generazioni: il freddo distacco della Uefa, che scelse uno stadio fatiscente per disputare una gara così importante; l’impreparazione delle autorità belghe, che attuarono un piano di sicurezza farraginoso, disorganizzato e inadeguato; il coinvolgimento controverso delle società di calcio, che furono costrette a scendere in campo per ragioni di pubblica sicurezza; le emozioni contrastanti dei calciatori di Liverpool e Juventus, protagonisti involontari di uno spettacolo surreale in grado di trasformare il gioco in dramma.

E naturalmente, la sofferenza delle vittime, che hanno perso amici e familiari, in opposizione al senso di colpa dei colpevoli, inestirpabile e atavico rumore di fondo, prezzo di un risarcimento che non potrà mai avvenire. The Heysel Tragedy è l'adattamento del libro "Heysel, una tragedia europea", scritto da Jean-Philippe Leclaire.

