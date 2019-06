The Hills: New Beginnings: Mischa Barton parla del vecchio cast di The O.C.

Il prossimo 24 giugno rivedremo Mischa Barton, ex interprete del personaggio di Marissa Cooper nella serie TV andata in onda nel 2003 The O.C., nel nuovo reality show The Hills: New Beginnings. Parlando con ET Online, l'attrice ha confermato di essere ancora in contatto con l'attore Peter Gallagher.

I due hanno condiviso il set all'interno di The O.C., con Gallagher che interpretava Sandy Cohen, il padre di famiglia che cercava sempre di aiutare le persone che gli stavano intorno. Un atteggiamento molto apprezzato dall'attrice che ha ammesso di essere l'unico del vecchio cast, nonostante l'interesse di Rachel Bilson per un revival di The O.C., con cui si sente ancora nonostante la conclusione della serie avvenuta nel 2007.

Queste sono state le sue dichiarazioni a proposito degli altri attori e di Cohen:

"Ho parlato con alcuni di loro. Ho parlato invece molte volte con Peter. Ho parlato con alcune mamme, ma non si può dire propriamente così. Ognuno è concentrato con la propria vita e i propri show. Tutto accade così velocemente e siamo sempre occupati".

The Hills:New Beginnings è il sequel della serie The Hills, che a sua volta è stata uno spin-off di Laguna Beach, un prodotto a metà strada tra fiction e reality show che aveva come obiettivo quello di mostrare la vera vita di Orange Country, la contea dove era ambientata la serie TV The O.C. che aveva tra i protagonisti proprio Mischa Barton.

La serie andrà in onda il prossimo 24 giugno e sarà trasmessa in contemporanea mondiale da MTV. Recentemente il network televisivo, che è anche organizzatore degli MTV Movie & Tv Awards, ha premiato la serie Game of Thrones come miglior show dell'anno.