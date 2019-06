The Hills New Beginnings lo show di MTV spopola tra i giovani adulti

Il canale MTV ha puntato molto nella sua programmazione sul ritorno in pompa magna di The Hills New Beginnings, e stando ai dati sugli ascolti delle serie tv americane i suoi sforzi sono stati ampiamente ripagati.

Secondo l'agenzia di rating Nielsen infatti, con un punteggio di 0.7 nella fascia d'età 18-34 il revival di The Hills New Beginnings è diventato la seconda serie tv più vista del 2019 tra gli young adults, risultato superato solo da un'altro show di casa MTV.

A contribuire al successo della serie è stata la sua presenza nel palinsesto dei due awards di punta del canale musicale: gli MTV Movie & TV Awards e Video Music Awards, oltre al ritorno di tutti i vecchi e amati personaggi originali dello show.

Anche le nuove aggiunte al cast, come quella della già famosa Mischa Barton, entrata a far parte di The Hills New Beginnings sono state apprezzate dai fan della serie.

Se siete curiosi di vedere anche voi un'anteprima dello show ecco i primi tre minuti di The Hills New Beginnings, serie che racconta la vita di 6 amici ormai trentenni, i loro amori e i loro sforzi per ritagliarsi uno spazio di vita personale nella caotica e assolata cittadina californiana di Los Angeles.