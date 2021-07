The Human Conditions: la nuova serie HBO Max di Matt Reeves, Damon Lindelof e Oscar Sharp

Continuano a essere annunciati grandi progetti per HBO Max, la piattaforma streaming di WarnerMedia. Il più recente è un nuovo medical drama prodotto da Matt Reeves, Damon Lindelof e Oscar Sharp, The Human Conditions.

Il regista di The Batman Matt Reeves, il creatore della serie tv di Watchmen Damon Lindelof e il regista di The Karman Line Oscar Sharp realizzeranno un medical drama intriso di realismo magico intitolato The Human Conditions.

Secondo quanto riportato da Deadline, The Human Conditions "è una serie originale che segue le vicende di una giovane dottoressa inglese che deve imparare a curare delle malattie fantastiche e impossibili trattando i problemi emotivi che vi si celano dietro, e confrontare allo stesso tempo quelli che affliggono anche lei"

La serie sarà prodotta dalla compagnia di produzione di Reeves, la 6th & Idaho, dalla Brightstar e da Warner Bros. Television. Reeves e Lindelof faranno da produttori esecutivi assieme a Sharp, che in più ne scriverà la sceneggiatura e la dirigerà.

Non ci sono ancora informazioni su quando lo show dovrebbe debuttare sulla piattaforma, né su una possibile data di inizio delle riprese.



