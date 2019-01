The Hunt: Al Pacino in lizza per essere il protagonista della nuova serie Amazon

Con una mossa che risulterebbe totalmente a sorpresa, Al Pacino potrebbe fare il suo debutto televisivo in The Hunt, serie originale targata Amazon, composta da 10 episodi e prodotta dal regista premio Oscar Jordan Peele. A riportare l'indiscrezione in esclusiva è stato il portale Deadline.

L'accordo tra l'iconico attore ed il colosso dello streaming dovrebbe essere finalizzato nei prossimi giorni. Al Pacino si andrebbe dunque ad unire a Logan Lerman, scelto per interpretare Jonah Heidelbaum, membro di un'organizzazione nota come "The Hunters".

La trama di The Hunt ruota attorno a dei cacciatori di nazisti che vivono nella New York City del 1977. La banda ha scoperto che centinaia di alti funzionari nazisti di alto rango stanno cospirando per creare un quarto Reich negli Stati Uniti. L'eclettico team di cacciatori si metterà alla ricerca sanguinosa di portare i nazisti alla giustizia e contrastare i loro nuovi piani genocidi. Al Pacino dovrebbe vestire i panni del mentore che aiuterà Jonah.

La serie è creata da David Weil (Moonfall), che fungerà anche da scrittore e produttore esecutivo. Alfonso Gomez-Rejon, regista di The Current War, è in lizza per dirigerne gli episodi.

Incuriositi da The Hunt? Fatecelo sapere nei commenti, qui sotto.