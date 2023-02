The Hurt Unit, Ben McKenzie sarà protagonista del nuovo medical drama della ABC

La ABC ha reso ufficiale la programmazione di The Hurt Unit nuova serie tv medical drama che racconterà le vicissitudini di un ospedale e avrà come protagonista Ben McKenzie nei panni di un chirurgo che, sul posto di lavoro, tende a prendersi fin troppi rischi nei confronti dei propri pazienti.

L'attore, diventato noto per il suo ruolo in Gotham, ritornerà sul piccolo schermo come protagonista questa volta in una serie che inserirà nel filone dei tanti drammi ambientati negli ospedali che popolano la televisione internazionale. Oltre a raccontare ciò che effettivamente succede attraverso un occhio "interno", la serie affronterà anche i traumi di vita e del passato di tantissimi infermieri e medici.

L'attore si è sempre assunto dei rischi sul set, addirittura durante una scena d'azione di Gotham finì in ospedale nel giorno del suo compleanno dopo essersi ferito alla testa. Nonostante ciò McKenzie è diventato famoso, nel corso degli anni, per la sua innata ironia che l'ha aiutato a superare anche questo intoppo. In Gotham, infatti, McKenzie interpreta una delle versioni di Jim Gordon più amate ed apprezzate dai fan in giro per il mondo.

Non sappiamo precisamente quando The Hurt Unit verrà mandato in onda. Nel frattempo, se vi va di scoprire qualcosa di più sul destino del Jim Gordon di Ben McKenzie, vi consigliamo la nostra spiegazione del finale di Gotham. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!