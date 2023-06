The Idol, Abel Tesfaye sulle scene hot: 'Pensate non per essere sexy, ma per imbarazzare'

The Idol presenta numerose scene di sesso che hanno mandato in visibilio i fan, eppure Abel Tesfaye aka The Weeknd, interprete di Tedros, ritiene che non ci sia nulla di entusiasmante in momenti simili: al contrario, i rapporti tra Tedros e Jocelyn dovrebbero suscitare soltanto un profondo imbarazzo.

"Non c'è niente di sexy in tutto ciò" ha dichiarato. "Quando usiamo Basic Instinct come riferimento, parliamo di [Paul] Verhoeven. Veroheven è il re dei thriller satirici degli anni '90: sì, ci sono momenti indubbiamente 'sexy' nei suoi film... ma ce ne sono molti altri sdolcinati ed esilaranti".

Ha inoltre continuato: "Come si senti nel guardare quella scena? A disagio? Disgustato? Imbarazzato per i personaggi? Probabilmente, tutte queste emozioni si sommano fra loro insieme alla seguente: questo ragazzo è troppo grande per lei, non dovrebbe far parte di quella scena".

Di conseguenza, il celebre cantante e attore non si fa scrupoli nel criticare il carattere del proprio personaggio: "Non c'è niente di misterioso e affascinante in lui. Il suo aspetto, i suoi abiti, i suoi capelli... tutto concorre a un'unica idea: è un coglione. Uno spregevole, uno psicopatico. Perché addolcirlo? In qualche modo, però, è utile alla ragazza". Similmente Lily-Rose Depp si smarca dal paragone in The Idol, ribadendo che "la mia infanzia è stata normale".

La serie è disponibile su Sky Atlantic dal 5 giugno 2023. A proposito: avete notato il cameo di Euphoria in The Idol?