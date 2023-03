The Idol, bufera su HBO! 'Serie perversa e piena di stupri', The Weeknd replica beffardo

The Idol di Sam Levinson con Lily Rose Depp e The Weeknd è certamente una delle serie tv più attese del 2023, anche considerato l'enorme successo ottenuto da Euphoria, e a quanto pare lo show si è già messo in pari con le numerose controversie che circondano lo show con protagonista Zendaya.

In queste ore infatti un nuovo articolo-inchiesta del magazine Rolling Stone ha scatenato un polverone intorno a The Idol, con la serie di HBO e il suo creatore e regista Sam Levinson sostanzialmente 'accusati' di aver dato vita ad una serie che glorifica lo stupro: il titolo del pezzo recita "The Idol: How HBO's Next Euphoria Became Twisted 'Torture Porn'" e il testo racconta di presunte turbolenze sul set della serie, che non ha ancora una data di uscita su HBO nonostante l'uscita di tre teaser trailer. Tramite interviste con diversi membri del cast e della troupe di The Idol, il pezzo descrive in dettaglio una massiccia revisione creativa che ha visto la regista Amy Seimetz essere sostituita dal co-creatore Sam Levinson quando la produzione era quasi completa. Una volta subentrato, secondo quanto riferito, Levinson avrebbe demolito quanto fatto in precedenza e ricominciato da capo l'intera stagione, e il suo nuovo approccio avrebbe trasformato The Idol in "una fantasia torture-porn sessuale".

In risposta, per niente piccato, The Weeknd ha pubblicato un tweet chiedendo: "Rolling Stone, ti abbiamo fatto arrabbiare?” In allegato c'è una clip tratta da The Idol, in cui il personaggio dell'artista, Tedros, rifiuta di lasciare che l'aspirante pop star Jocelyn (interpretata da Lily-Rose Depp) faccia un servizio fotografico per la copertina della suddetta rivista. "Rolling Stone? Non sono un po'... irrilevanti?" domanda il personaggio di The Weeknd al personaggio di Dan Levy nella scena. "Sì, a nessuno importa di Rolling Stone.")

The Idol, descritta nella sua trama come la "storia d'amore più squallida di tutta Hollywood", segue la Jocelyn mentre cerca di farsi strada nell'industria musicale e cade sotto il controllo del proprietario di un nightclub diventato leader di una setta, Tedros. Ma sebbene la versione della serie di Seimetz includeva già nudità e contenuti sessuali, la nuova interpretazione di Sam Levinson presenta "scene sessuali inquietanti e fisicamente violente" tra i personaggi di Depp e Tesfaye, incluso materiale (addirittura mai filmato) in cui il personaggio della Depp accoglie abusi fisici e sessuali, come l'inserimento di un uovo nella vagina (forse un omaggio a Ecco l'Impero dei Sensi di Nagisa Oshima, uscito nel 1976? Non lo sapremo mai perché la scena è stata apparentemente esclusa).

In una dichiarazione a Rolling Stone, HBO ha difeso sia The Idol che il processo di produzione, aggiungendo che "il team creativo si è impegnato a creare un ambiente di lavoro sicuro, collaborativo e reciprocamente rispettoso e l'anno scorso il team ha apportato modifiche creative che riteneva essere nel migliore interesse sia della produzione che del cast e della troupe”.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di The Idol.