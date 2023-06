The Idol: ecco il cameo da Euphoria che forse vi è sfuggito nel primo episodio

Il primo episodio di The Idol ha esordito nella notte tra domenica e lunedì su HBO e in contemporanea è arrivato anche da noi in esclusiva su Sky e in streaming su Now. Nel corso della puntata è stato inserito un interessante cameo da Euphoria. Già nei giorni scorsi Sam Levinson aveva confermato che entrambi gli show esistono nello stesso universo.

I fan di Euphoria potrebbero essere rimasti sorpresi nel vedere che l'universo di Sam Levinson si estende anche in The Idol e questo è sancito attraverso un cameo di Alexa Demie, attrice di Euphoria che interpreta Maddy Perez nel dramma della HBO.

Nel primo episodio di The Idol, Demie si vede brevemente nella scena del nightclub, mentre balla con la pop star protagonista Jocelyn (Lily-Rose Depp) e Dyanne (Jennie Ruby Jane) nel locale notturno di proprietà di Tedros (Abel "The Weeknd" Tesfaye). Il trio balla inizialmente insieme prima che Jocelyn si allontani per incontrarsi con Tedros, mentre il personaggio di Demie continua a ballare con Dyanne.

Sebbene non sia chiaro se Demie riprenderà il suo ruolo di Maddy anche in The Idol o se invece interpreterà un'altra persona - i recenti report affermano che Demie è accreditata come "ragazza numero due del club", ma Levinson ha confermato al Festival di Cannes, dove The Idol ha debuttato in anteprima mondiale con i suoi primi due episodi, che Euphoria e The Idol si svolgono nello stesso universo narrativo, quindi Demie starebbe continuando a interpretare Maddy nello show.

Al momento non è chiaro se Demie apparirà anche in altri episodi della serie o se il suo cameo era previsto solo per l'episodio iniziale. Le recensioni di The Idol sono state negative, ma è anche vero che si riferivano solamente ai primi due episodi proposti a Cannes.

The Idol, che è co-creata e co-prodotta da Levinson, Tesfaye e Reza Fahim, segue la pop star Jocelyn (Depp), che tenta di risollevare la sua carriera da popstar dopo che un esaurimento nervoso ha fatto deragliare il suo ultimo tour. Mentre i manager e il team creativo di Jocelyn cercano disperatamente di salvare la sua immagine, quando la ragazza incontra il proprietario di un nightclub Tedros (Tesfaye), si scatena il caos.