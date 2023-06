The Idol, Chloe Fineman è Lily-Rose Depp nell'esilarante parodia!

The Idol è tra le serie HBO più controverse , ma in suo aiuto arriva l'esilarante parodia della star del Saturday Night Live Chloe Fineman!

La comica ha postato sul proprio profilo Instagram un video-audizione per The Idol dove interpreta Jocelyn di Depp, l'aspirante cantante sedotta dal guru interpretato da The Weekend. Se avete già visto la prima puntata della serie HBO, non faticherete a trovare Fineman perfetta per il ruolo: indossando un reggiseno al contrario (atto a ricordare i microtop indossati nella serie), ombretto scuro e stringendo tra le dita sempre più sigarette, l'attrice prende in giro il modo in cui Jocelyn sembra avere sempre una sigaretta in mano. Che dire: la star del SNL potrebbe ingannare facilmente il popolo del web!.

La critica non sembra, almeno per il momento, spendere parole gentili nei confronti dello show HBO che ha totalizzato un punteggio disastroso su Rotten Tomatoes e questo si ripercuote sul video di Fineman pieno zeppo di citazioni poco sensate come "La musica dovrebbe suonare come se fosse poli, o come bi, o come, la musica non ha un genere, è solo fottuta".

La parodia ha travolta anche Lily-Rose Depp che ha commentato in maniera molto positiva, e Fineman non ha potuto che replicare con un "ossessionata da te!".