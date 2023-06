The Idol: ecco i cinque momenti più scioccanti dell'Episodio 4 della serie HBO

A soli due episodi dalla fine di questa prima stagione, The Idol della HBO ha dato filo da torcere in termini di rappresentazione visiva a Euphoria, in quanto la discutibile relazione tra la popstar protagonista Jocelyn (Lily-Rose Depp) e il losco proprietario di un nightclub Tedros (Abel "The Weeknd" Tesfaye) è diventata ancora più contorta.

Nonostante le recensioni negative a The Idol, la serie sta continuando a shockare il pubblico di spettatori di HBO. L'episodio della scorsa notte si è concluso con Jocelyn che ha raccontato ai suoi nuovi amici gli abusi subiti dalla madre, che usava una spazzola per capelli per colpirla quando era disobbediente, usandola come strumento di correzione quando Jocelyn non era all'altezza degli standard materni. Dopo aver ascoltato questi ricordi dolorosi, Tedros ha ordinato a Jocelyn di prendere la spazzola, spiegandole che doveva superare il trauma per uscirne più forte.

Ecco, quindi, i cinque momenti più scioccanti dell'episodio, intitolato Stars Belong to the World. Ricordiamo che The Idol è a rischio cancellazione, soprattutto dopo le polemiche legate alla produzione.

La vera identità di Tedros: all'inizio dell'episodio, Destiny (Da'Vine Joy Randolph) ha affrontato l'altro manager di Jocelyn, Chaim (Hank Azaria), dopo aver appreso il vero nome di Tedros e i suoi precedenti penali. Mauricio Costello Jackson, alias Tedros, è stato processato per aver rapito la sua ex fidanzata e averla tenuta in ostaggio per tre giorni, durante i quali l'ha torturata.

Tedros ha dato piacere a Jocelyn davanti ai suoi amici e soci d'affari: nel tentativo di ottenere la migliore musica da Jocelyn, Tedros la benda mentre sta registrando una nuova canzone davanti agli amici di Jocelyn e a diversi produttori, dicendole di immaginare che ci siano solo loro due nella stanza. Tedros inizia a dare piacere a Jocelyn davanti al microfono mentre Destiny, Leia (Rachel Sennott), Mike Dean e un gruppo di altri guardano.

Tedros ha usato il collare antiurto su Xander: dopo aver infastidito Xander (Troye Sivan) e averlo ascoltato cantare sotto la doccia, Tedros ha chiesto a tutti i presenti in casa di alzarsi e mettersi in fila mentre iniziava a prendersela con Xander. Ripercorrendo il dramma del suo passato, Tedros ha tirato fuori il collare - che Jocelyn gli aveva procurato - e lo ha usato su Xander, nonostante i suoi tentativi di scappare. Ore dopo, è chiaro che Xander è stato trattenuto dal collare per tutto il giorno.

Tedros ha fatto pressioni su Jocelyn perché rivelasse al mondo gli abusi subiti: dopo aver svegliato Jocelyn con un'idea brillante, Tedros ha suggerito a Jocelyn di condividere il suo trauma con il mondo. Pochi minuti dopo, Jocelyn è apparsa in una diretta Instagram e ha raccontato ai suoi follower gli abusi subiti da sua madre, promettendo che il suo trauma passato non influenzerà la persona che vuole diventare e confermando i suoi piani per diventare "una nuova Jocelyn".

Jocelyn scopre i segreti di Dyanne: a una festa a casa di Jocelyn, Dyanne si presenta e inizia a parlare intensamente con Tedros. Nel frattempo, Chloe ha rivelato a Jocelyn che Tedros e Dyanne si conoscevano già da prima che Jocelyn incontrasse Tedros al club e che, in effetti, Tedros aveva chiesto a Dyanne di portare Jocelyn al club.