The Idol, il collegamento con Britney Spears è reale? Risponde Sam Levinson

The Idol è tra le storie più "chiacchierate" dell'ultimo periodo - in bene e in male -, e non mancano coloro che hanno notato un collegamento tra la serie TV e la celebre cantante Britney Spears; al riguardo, Sam Levinson ha approfittato della conferenza stampa dopo la premiere a Cannes per chiarire una volta per tutte la questione.

Stando alla sua dichiarazione, The Idol non ha alcun intento di riferirsi alla storia dell'artista di Toxic e Baby One More Time, poiché la storia, più semplicemente, esplora la pressione e il contesto che ruota intorno alle pop star; inoltre, il riferimento a Spears nell'episodio pilota era perlopiù un veicolo pubblicitario. Ben più influenti sono state Sharon Stone (Action Jackson, Nico, Atto di forza) e altre donne che hanno raggiunto il potere in diversi ambiti. Il regista ha infine colto l'occasione per ricordare come il mondo dello spettacolo pulluli di personaggi negativi – rappresentati da Abel Tesfaye aka The Weekend nella serie.

Creata da Sam Levinson stesso, Abel Tesfaye e Reza Fahim, The Idol racconta la storia di Jocelyn (lily-Rose Depp) e della sua intricata relazione dopo la morte della madre. Gli episodi sono disponibili su Sky e Now dal 5 giungo 2023, ma una domanda sorge spontanea: The Idol merita di essere tanto odiata?

Quanto a Britney Spears, l'iconica cantautrice, ballerina e attrice statunitense ha regalato brani entrati nella storia della musica statunitense e non, oltre ad aver vinto svariati riconoscimenti – tra i quali ricordiamo sei MTV Video Music Awards e un Emmy Awards. Purtroppo, però, la sua vita è stata attanagliata da altrettanti ostacoli: dopo essersi liberata della tutela legate del padre, purtroppo Britney Spears ha annunciato di aver perso il proprio bambino.