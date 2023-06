The Idol, com'è andato il primo episodio della serie in termini di ascolti su HBO?

Fin dall'epoca delle riprese, The Idol è stata una serie controversa e bersaglio di parecchie polemiche per il suo tratto estetico, caratterizzato da un'esposizione della sessualità parecchio esplicita e anche per via delle dichiarazioni non certo accomodanti di Abel Tesfaye, aka The Weeknd, che oltre a recitare è anche co-autore dello show HBO.

Nonostante le recensioni negative a The Idol abbiano inondato Internet insistendo su tutti gli orrori di tipo sessuale e al caos sul set che hanno aiutato la serie a raggiungere una popolarità mediatica unica, gli spettatori pare non fossero così ansiosi di guardare la prima puntata. Lo show ha fatto registrare numeri sicuramente solidi per la nuova creatura di Sam Levinson, anche se non quanto l'altro suo show, Euphoria.

Secondo Variety, The Idol ha registrato 913.000 spettatori domenica sera; questi numeri combinano gli spettatori rilevati da Nielsen e i dati di Warner Bros. Discovery.

Non che 913.000 telespettatori siano qualcosa di cui vergognarsi. Dopotutto, solo 2,9 milioni di persone hanno guardato il finale di Succession, che aveva una fanbase online robusta e impegnata quanto quella dei drammi più seguiti della HBO. Inoltre, come osserva Variety, la première si colloca tra altri show non basati su "grandi" IP preesistenti, come The White Lotus (944.000 spettatori) e Winning Time (901.000).

Eppure, se li paragoniamo a quelli di Euphoria, gli ascolti di quasi tutti questi show appaiono deludenti. L'anno scorso, Deadline ha riportato che il finale della seconda stagione di Euphoria ha registrato 6,6 milioni di spettatori, senza che ci fosse bisogno di polemiche riguardanti l'esposizione del corpo di Lily-Rose Depp.

Dopo che un esaurimento nervoso ha rovinato l'ultimo tour di Jocelyn (Lily-Rose Depp), la giovane è decisa a rivendicare lo status di popstar più grande e sexy d'America che le spetta. A riaccendere le sue passioni è Tedros (Abel "The Weeknd" Tesfaye), un impresario di nightclub dal passato sordido. Questo suo "risveglio" la porterà a nuove gloriose vette o alle profondità più oscure della sua anima?

Il primo episodio di The Idol è disponibile in Italia in esclusiva su Sky e in streaming su Now.