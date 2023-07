The Idol, come finisce la prima stagione della serie scandalo di Sam Levinson?

The Idol è stata senza dubbio l'evento televisivo di queste ultime settimane: la serie di Sam Levinson ha provato a raccogliere l'eredità di Euphoria proponendoci un mix ancora più letale di sesso, droghe e scandali di ogni genere culminato poi in un season finale che difficilmente avrà lasciato indifferente qualche spettatore.

Commentato dallo stesso Sam Levinson nei giorni scorsi, il finale della prima stagione di The Idol è stato infatti un susseguirsi di colpi di scena e di capovolgimenti di fronte: il tutto si apre ovviamente con al definitiva caduta di Tedros, ormai smascherato da Jocelyn e privato di ogni ascendente e potere su quegli artisti le cui vite dipendevano letteralmente da lui.

È sul cadavere del personaggio di The Weeknd che danzano dunque fisicamente i suoi seguaci, che in una delle scene più iconiche della serie mostrano tutte le loro abilità davanti ad Andrew, Nikki, Chaim e Destiny, e moralmente proprio questi ultimi, che già si fregano le mani all'idea di poter sfruttare tutto quell'incredibile materiale artistico su cui Tedros non può più mettere le mani, a partire dalla stessa Jocelyn.

Nonostante l'idea fosse quella di rimpiazzarla, la nostra viene quindi spedita in un tour che si preannuncia trionfale anche e soprattutto a causa delle vicende di cui il personaggio di Lily-Rose Depp si è resa protagonista. È proprio durante la prima data, però, che la situazione si capovolge ancora una volta: dopo aver tenuto sul palco un commovente discorso sul suo passato, Jocelyne annuncia infatti di voler ringraziare colui a cui deve tutto... Aka lo stesso Tedros, che immediatamente appare sul palco!

Una comparsa che getta nello sconforto i già citati Nikki, Chaim ed Andrew, consapevoli ora di aver troppo presto cantato vittoria e di aver sottovalutato la personalità di Jocelyn, e che ci mostra ancora una volta quanto la nostra protagonista sia capace non solo di risorgere dalle proprie ceneri, ma anche di manipolare a suo piacimento colui che fino a poco prima l'aveva manipolata, dando vita a un ribaltamento dei ruoli di cui lei stessa è pienamente consapevole, come confermano le parole che Jocelyn sussurra all'orecchio di Tedros sul palco.

Bene e male si confondono, dunque, in un finale che lascia ovviamente le porte aperte a qualunque tipo di scenario: e voi, avete apprezzato questa prima stagione dello show HBO in onda in Italia su Sky e NOW? Fatecelo sapere nei commenti!