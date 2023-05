The Idol, confermato il cameo dell'attrice di Euphoria. Sam Levinson Universe, sei tu?

Dopo la pubblicazione del teaser trailer di The Idol, trapelano nuovi interessanti dettagli sulla serie televisiva creata da Abel Tesfaye, Reza Fahim e Sam Levinson: una celebre star di Euphoria debutterà nella storia. Assisteremo forse alla creazione del Sam Levinson Cinematic Universe?

In particolare, l'attrice in questione è Alexa Demie, interprete di Maddy Perez nel celebre show scritto da Levinson stesso. La troupe ha confermato il cameo in occasione del Festival di Cannes, durante il quale The Idol ha visto la sua proiezione in anteprima.

Classe 1990, Alexa Demie Wilson Vanerstorm viene ricordata non soltanto per Euphoria, ma anche per progetti quali Mid90s, Waves - Le onde della mia vita, Nessuno di speciale e Ray Donovan. Video musicali a parte, l'attrice ha una perfino carriera nel mondo della discografia: il suo primo singolo, Girl Like Me, fu rilasciato nel 2016, mentre Leopard Limo (Archive LL11) risale al 2021. In Italia viene doppiata dalla professionista Veronica Puccio.

The Idol, invece, narra la storia di Jocelyn (Lily-Rose Depp), una giovane stella del pop che, in seguito a un crollo nervoso, intreccia una relazione con Tedros (Abel Tesfaye, meglio conosciuto col suo pseudonimo di The Weeknd). Tuttavia, l'uomo sembra nascondere più di un segreto... Nel cast, oltre a Depp e Tesfaye, figurano anche Suzanna Son (Chloe), Troye Sivan (Xander), Moses Sumney (Izaak) e altri celebri attori.

La serie HBO debutterà il 4 giugno 2023, mentre in Italia sarà trasmessa su Sky Atlantic dal giorno successivo. In attesa del nuovo progetto di Levinson, una domanda sorge spontanea: dove vedere tutte le stagioni di Euphoria?