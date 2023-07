The Idol, Da'Vine Joy Randolph: 'Il finale? È emancipazione femminile'

Dopo le numerose provocazioni durante gli episodi di The Idol, la serie di Sam Levinson si è conclusa con un colpo di scena non indifferente.

Attenzione, possibili spoiler.

In un'intervista per The Hollywood Reporter, Da’Vine Joy Randolph (interprete di Destiny), si è espressa sul colpo di scena finale dell'ultimo episodio di The Idol:"L'ho adorato perché amo l'idea che l'abbiano ribaltato", ha dichiarato Randolph. "Quando stavo facendo le interviste prima, tutti erano in armi e continuavo a dire: 'Pensi davvero che qualcuno così intelligente e brillante come Sam [Levinson], che ha realizzato Euphoria, lo sarebbe letteralmente in superficie? Perché io mi è piaciuto, dovrei spiegare, è il numero uno, mostra qualcosa di nuovo".

E ancora: "Quando abbiamo visto la donna farlo? In un modo strano, è l'emancipazione femminile. Non abbiamo mai visto quel lato lì. Com'è quando il talento ha questa squadra enorme e tutte queste persone che lavorano per loro e tutto va bene e poi perdi un po' di te stesso? Penso che ci sia un costo per quel livello di successo e fama, e c'è una parte di te che, credo, si arrende. Penso che la chiave sia e ciò per cui mi sforzo e per cui sto combattendo, non mi interessa quanto divento grande, come posso rimanere umile? Come posso rimanere con i piedi per terra? Come posso rimanere fedele a me stesso senza doverlo firmare, giusto?".

"Quindi ora non è solo, cosa ne pensi di quest'uomo che fa questa cosa a questa donna? Sta riprendendo il potere per le donne nel senso che quella ragazza sapeva cosa stava facendo. Penso che sia intelligente e penso che gli dia un'ottima impostazione per quello che potrebbe andare avanti. Penso che lo giri dalla sua parte e, si spera, abbia fatto quello che doveva fare in termini di scioccare le persone che spero poi abbiano fatto valere tutte le altre cose lei, questo tipo di risposte a tutte queste cose.