The Idol: le extension di Lily-Rose Depp hanno richiesto quasi 4 ore di trucco

Nonostante le critiche negative, c'è stato comunque un gran lavoro dietro le quinte di The Idol e uno degli esempi è una scena del secondo episodio della stagione. Per girare la grande sequenza del video musicale di Jocelyn, Lily-Rose Depp ha dovuto passare "quasi" quattro ore al trucco. Il team dello show ha svelato tutta la preparazione.

"Lily è rimasta seduta per quasi quattro ore mentre tutte quelle extension le venivano incollate in testa perché doveva ballare per i giorni a seguire", ha detto Christopher Fulton, il capo del reparto trucco e parrucco, nel segmento della HBO dedicato al dietro le quinte dell'episodio che va in scena ogni settimana.

La maggior parte dell'episodio, intitolato "Double Fantasy", ruota attorno all'ultimo video musicale di Jocelyn (Depp). Un'esibizione di routine si trasforma in una battaglia con un'alta posta in gioco per la carriera di Jocelyn, mentre i registi, la troupe e i manager che la circondano valutano se sia emotivamente abbastanza stabile per continuare a esibirsi. Alla fine della scena, Jocelyn si spinge ben oltre i suoi limiti. I suoi piedi e le sue cosce sono coperti di sangue e Jocelyn finisce la giornata quasi delirando, invocando ripetutamente la sua defunta madre. In seguito la serie rivela che il video musicale non è mai stato reso pubblico.

Nel frattempo, The Idol non ha convinto su Rotten Tomatoes, registrando il punteggio più basso mai avuto da una serie HBO.

Per prepararsi al personaggio, Depp ha dovuto prendere lezioni di canto, danza e pianoforte. "Girare quel video musicale è stato molto coinvolgente", ha detto Depp. "Sembrava quasi che stessimo facendo un'opera teatrale".

Nelle sue dichiarazioni, Sam Levinson ha escluso ogni collegamento con Britney Spears. Creata dallo stesso Levinson di Euphoria, oltre che da Abel "The Weeknd" Tesfaye e Reza Fahim, la serie segue una pop star che ha cancellato il suo tour in seguito a un crollo nervoso. Nel tentativo di riconquistare il suo status di celebrità più sexy del mondo, inizia una complicata relazione sessuale con Tedros (Tesfaye), un guru dell'auto-aiuto e leader di una setta moderna.

The Idol è disponibile in Italia in esclusiva su Sky e in streaming su Now.