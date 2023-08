The Idol, HBO cancella alla serie con Lily Rose Depp e The Weeknd

Come riportato da Deadline e da altre testate internazionali, HBO ha deciso di cancellare ufficialmente The Idol dopo una sola stagione. La serie con protagonisti Lily-Rose Depp e la popstar internazionale The Weeknd non ha raccolto i risultati sperati, ma anzi fin dal suo lancio si è contraddistinta per tutta una serie di polemiche importanti.

The Idol ha debuttato nel giugno scorso su HBO e Max, ma la sua accoglienza non è stata esattamente positiva. La stagione composta da cinque episodi è stata pesantemente criticata e ha ottenuto un penoso 18% su Rotten Tomatoes. A peggiorare le cose per la serie è stata la sua audience, che non ha ottenuto numeri paragonabili a quelli di altri prodotti originali della HBO.

A conferma della notizia, è arrivato anche un comunicato della HBO che recita quanto segue: "The Idol è stato uno dei programmi originali più provocatori della HBO e siamo soddisfatti della forte risposta del pubblico. Dopo aver riflettuto a lungo, la HBO, i creatori e i produttori hanno deciso di non proseguire con una seconda stagione. Siamo grati ai creatori, al cast e alla troupe per il loro incredibile lavoro".

Secondo le ultime indiscrezioni, The Idol era rimasto in sospeso alla HBO, e la decisione ufficiale di cancellare la serie è stata presa solo di recente. Quando la serie andava ancora in onda con i suoi episodi, circolavano voci che The Idol fosse già stata cancellata, ma un post su Twitter dell'account PR ufficiale della HBO aveva smentito tali affermazioni. Alcuni degli artisti coinvolti avevano anche espresso la speranza di tornare in una seconda stagione, ma finora nessuno era stato in grado di confermare se la serie sarebbe effettivamente continuata su HBO e Max.

La HBO ha rilasciato solo i dati di ascolto dei primi due episodi. Secondo quanto riferito, la prima puntata ha avuto un'audience di 913.000 spettatori nello stesso giorno su HBO e Max, mentre il secondo episodio è sceso leggermente a 800.000 spettatori. Secondo la HBO, il calo nella seconda settimana è stato causato dalla visione lineare e non da quella su Max, il che ha senso se si considera che la serie si rivolgeva prevalentemente a un pubblico più giovane di quello tipico della TV lineare.