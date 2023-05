The Idol, HBO pubblica il trailer ufficiale sul "sogno americano"

Il canale YouTube HBO ha appena pubblicato il trailer ufficiale di The Idol, serie TV dai creatori di Euphoria. "Sei il sogno americano" esordisce Tedros, dopodiché osserviamo Abel Tesfaye aka The Weeknd (Tedros) e Lily-Rose Depp (Jocelyn) in svariate scene di vita pubblica e privata sulla scia dell'inconfondibile stile degli autori.

Creata da Testfaye stesso, Reza Fahim e Sam Levinson, la serie segue la storia di una giovane stella del pop che, in seguito alla relazione amorosa con il losco proprietario di un club, inizia un nuovo capitolo della propria vita. Le cose andranno davvero come previsto?

Le musiche sono composte da The Weeknds, mentre nel cast figurano anche Suzanna Son (Chloe), Troye Sivan (Xander), Jennie Ruby Jane (Dyanne) e altri celebri attori. Inoltre, è stato confermato il cameo di una star di Euphoria in The Idol. Le riprese sono iniziate nel novembre 2021 a Los Angeles, per poi concludersi nel luglio dell'anno successivo.

Le aspettative sono altissime, eppure il punteggio su Rotten Tomatoes di The Idol è disastroso: il celebre portale l'ha definita "un pezzo elaborato e scabroso come l'industria che cerca di satirizzare, ponendosi su un piedistallo attraverso uno stile prorompente che, però, avvizzisce sotto i riflettori", mentre Metacritic indica "recensioni generalmente sfavorevoli". Al contrario, la standing ovation di cinque minuti in occasione del Festival di Cannes 2023 suggerisce l'esatto opposto. Cosa aspettarci dalla serie?

Sceneggiata da Sam Levinson, la prima stagione (composta da sei episodi) debutterà su il 4 giugno 2023 su HBO, mentre in Italia dovrà attendere la proiezione del 12 giugno 2023 su Sky Atlantic.