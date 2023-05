The Idol, Lily-Rose Depp sulle critiche: 'La nudità fisica rispecchia la sua emotività'

The Idol scandalizza Cannes e dopo le prime reazioni e le critiche riguardo l’eccessiva sessualità presente nello show, la protagonista Lily-Rose Depp e il produttore Sam Levinson hanno risposto per le rime difendendo il proprio operato e spiegando gli intenti dietro le provocazioni presenti nella nuova serie HBO.

Le reazioni della critica all’anteprima di Cannes dei primi episodi di The Idol sono disastrose. A essere messe in discussione sono l’eccessiva volgarità dello show e una presunta poca concretezza per un prodotto che volesse sembrare in qualche modo una provocazione o una denuncia di un sistema costituito.

A difendere la serie, che sarà distribuita da giugno su HBO e, in Italia, su SKY, le parole di Lily-Rose Depp, figlia del celebre pirata dei Caraibi e il co-creatore Sam Levinson, che hanno provato a spiegare le ragioni di alcune scelte non apprezzate dalla stampa.

L’attrice, a proposito di quella che è considerata come un’eccessiva e gratuità nudità sullo schermo, ha risposto, durante la conferenza stampa dedicata del festival: “Penso che Jocelyn sia una performer nata e che questo si estenda a ogni aspetto della sua vita, non solo a quello professionale. Penso che il modo in cui si vesta, per esempio, sia il suo tentativo di dirvi sempre qualcosa o di esprimersi in qualche modo. E penso anche che l’occasionale nudità del personaggio rispecchi fisicamente la nudità che vediamo emotivamente in lei”.

Più politiche le reazioni di Levinson, che ha spiegato come il personaggio portato in scena dall’attrice sia emblematico dell’impatto della pornografia sui più giovani: “È buffo, credo che a volte cose che potrebbero essere rivoluzionarie vengano portate troppo in là. Penso che viviamo in un mondo molto sessualizzato, lo vediamo nella musica pop e in come rifletta certi aspetti di Internet. Penso che con questo show e lavorando con Lily, abbiamo discusso molto su chi sia lei come persona, su chi sia Jocelyn e su ciò che prova, su quello che vuole e con chi stia giocando”.

In attesa di poter vedere la serie sui nostri schermi, vi lasciamo alle parole di smentita di Levinson a proposito di presunti problemi sul set di The Idol.