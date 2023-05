The Idol, Lily-Rose Depp esalta il successo di Johnny Depp: 'Sono super felice per lui'

The Idol ha scatenato le polemiche della critica dopo la proiezione dei primi episodi al festival di Cannes. La protagonista della nuova serie HBO ha però di che sorridere, vista l’accoglienza positiva ricevuta dal film Jeanne du Barry di cui è protagonista suo padre, Johnny Depp e ha rilasciato parole d’amore nei confronti del genitore.

Dopo aver difeso a spada tratta le scelte stilistiche di The Idol, Lily-Rose Depp ha avuto modo di complimentarsi con il padre Johnny Depp per la reazione positiva del pubblico presente a Cannes rispetto al suo ultimo film.

“Sono super felice per lui. Ed è straordinario che entrambi abbiamo dei progetti di cui andiamo così fieri”.

L’attrice, nata dalla relazione dell’ex pirata dei Caraibi con Vanessa Paradis, è poi tornata sullo show che la vedrà protagonista sul piccolo schermo e sulla soddisfazione a proposito dello spazio che si è guadagnato a Cannes: “È stata la celebrazione e il culmine di tutto quello che abbiamo vissuto insieme e parte del bellissimo percorso che è stato lo show. Ci siamo sentiti davvero bene. Siamo così felici della risposta della sala. È stato bello vedere le reazioni e tutto il resto e, finalmente, condividere con il mondo qualcosa di cui siamo tutti così orgogliosi”.

The Idol, diretto da Sam Levinson debutterà in Italia il 5 giugno 2023. In attesa di poter assistere alla serie, capace già di far parlare così tanto di sé, vi lasciamo al bellissimo poster promozionale di The Idol.