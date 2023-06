The Idol, Lily-Rose Depp è fiera: 'L'arte migliore polarizza il pubblico'

Non è la prima volta che Lily-Rose Depp parla di Jocelyn, protagonista della nuova serie HBO The Idol.In una recente intervista però l'attrice ha approfondito la sua consapevolezza del ruolo che avrebbe intrapreso e del suo effetto sul pubblico.

Durante un'intervista per Vogue Australia, Lily-Rose Depp ha rivelato che: “Penso che la fiducia che tutti abbiamo costruito l'uno con l'altro, tu ed io, e Sam ed io, e Abel ed io, possa solo creare un set davvero sicuro. Quindi, quando si tratta della nudità e della natura audace del ruolo, per me è stato davvero intenzionale. Questo è stato davvero importante per me e qualcosa che ero entusiasta di fare. Non ne ho paura. Penso che viviamo in un mondo altamente sessualizzato. Penso che sia una cosa interessante da esplorare."

“Per me, l'intero personaggio, lo spettacolo e il suo arco sono stati davvero una collaborazione fino in fondo. Sappiamo che stiamo facendo qualcosa di provocatorio e non ci rifuggiamo da questo. È qualcosa che sapevo di voler fare fin dall'inizio. Non sono mai stato interessato a fare qualcosa di puritano. Va bene se questo spettacolo non è per tutti e va bene - penso che tutta la migliore arte sia [polarizzante]. Non mi sono mai sentito più rispettata e più sicura su un set, onestamente."



“Non dirò mai addio a Jocelyn. È stato un periodo così bello della mia vita, onestamente, girare questo, con te, con tutti noi e tutto il resto", ha detto Depp. “Non lo dimenticherò mai e vivrà nel mio cuore per sempre. Amo così tanto questo personaggio, sento che mi ha davvero cambiato e mi ha anche insegnato così, così, così tanto", ha concluso Lily-Rose.

Per concludere vi rimandiamo ai 5 momenti più scioccanti dell'episodio 4 di The Idol.