The Idol, Lily-Rose Depp su Jocelyn e il finale di stagione: 'Ha avuto quello che voleva'

Nonostante l'ordine iniziale di sei episodi complessivi, alla fine The Idol è terminata con il quinto episodio, mandato in onda su HBO nel corso della notte scorsa. Non è ancora chiaro se il network intenderà rinnovare per una seconda stagione la serie con protagonista Lily-Rose Depp, ma quest'ultima ha parlato del suo personaggio nel finale.

"Jocelyn è una persona molto strategica e calcolata. Sa esattamente quello che vuole e non si fermerà davanti a nulla per ottenerlo", ha dichiarato Depp in un video della HBO che analizza il quinto episodio. Depp è consapevole che il pubblico di The Idol ha trascorso la maggior parte della serie credendo che Tedros (Abel "The Weeknd" Tesfaye) si stesse approfittando di Jocelyn. Ma è solo dopo che Jocelyn si è presa il merito dei cantanti trovati da Tedros, l'ha cacciato da casa sua e l'ha rovinato pubblicamente che la verità viene a galla: è stata lei a usarlo per tutto questo tempo.

Tedros si accorge della verità dopo aver notato che la spazzola che Jocelyn affermava essere stata usata dalla madre per picchiarla - uno dei momenti shock di The Idol - era nuova di zecca. "Alla fine ci rendiamo conto che Tedros era la sua musa, e che lei ha ottenuto da lui ciò di cui aveva bisogno", ha detto Depp.

Il creatore, il regista e il produttore esecutivo della serie ha descritto Tedros come una "sorta di condotto" per la creatività di Jocelyn, alla ricerca della sua prossima canzone e del suo prossimo album. "Ha bisogno di divorare coloro che la circondano per sentire di avere qualcosa da dire", ha detto Levinson.

Girare questo finale è stato un impegno gravoso per la produzione. "Jocelyn Forver" si è concluso con la sua protagonista in tournée, una scena che ha richiesto a Depp e Tesfaye di girare davanti a un pubblico di 70.000 persone. A causa dell'ampiezza e del costo della scena, Depp ha avuto a disposizione solo due ciak per realizzare il discorso finale di Jocelyn.

Ricordiamo che The Idol, scritto da Levinson, Tesfaye e Reza Fahim, segue una pop star caduta in disgrazia dopo un crollo mentale. Nel disperato tentativo di tornare in auge, si lega a un guru dell'auto-aiuto e leader di una setta. La serie è stata tormentata da massicci cambiamenti creativi, costose riprese e accuse di essere "anti-femminista".