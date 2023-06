The Idol, Lily-Rose Depp racconta com'è entrata Nel Personaggio di Jocelyn

The Idol è una serie televisiva statunitense creata da Sam Levinson, Abel Tesfaye e Reza Fahim per l'emittente televisiva HBO. Lo show è stato distribuito nel 2023 e, tra i tanti membri del cast, contiene anche la figlia di Johnny Depp Lily-Rose, proprio nel ruolo da protagonista.

Sebbene The Idol possa presentare la crescita nelle trappole della fama come un incubo inevitabile, non rispecchia esattamente l'esperienza della sua star protagonista.

In un'intervista con Entertainment Weekly pubblicata giovedì, Lily-Rose Depp ha parlato della sua infanzia "normale" con il padre Johnny Depp rispetto alla serie di Sam Levinson.

Figlia dell'attore di Pirati dei Caraibi e della cantante e modella francese Vanessa Paradis, Depp è legata all'industria sin dalla nascita. Nonostante ciò, ha detto che i suoi genitori “hanno fatto del loro meglio per dare a me ea mio fratello l'infanzia più 'normale' che potessimo avere. Ovviamente, non del tutto, ma almeno un senso di normalità sono riusciti a farcelo avere”.

Questo è in netto contrasto con l'infanzia del suo personaggio Jocelyn in The Idol. Anche se il retroscena della pop star immaginaria deve ancora essere completamente rivelato, secondo Depp, Jocelyn è una persona che è cresciuta con una mamma da palcoscenico e "che ha lavorato praticamente da quando sapeva parlare".

Sebbene la loro educazione fosse "molto diversa", Depp ha detto che è stata in grado di attingere a parti della sua esperienza per riuscire ad entrare meglio nel personaggio.

