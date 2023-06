The Idol, Lily-Rose Depp sulle riprese: 'Non mi sono mai sentita più sicura su un set'

Nonostante le parecchie scene esplicite nel corso dei suoi episodi, sembra proprio che il clima sul set di The Idol fosse decisamente sereno, specialmente secondo le parole della protagonista, interpretata da Lily-Rose Depp. L'attrice, figlia di Johnny Depp, ha sottolineato come non si sia mai sentita più a suo agio su un set come in The Idol.

Sebbene lo show sia stato impostato per scioccare il pubblico su argomenti come il sesso e la fama, Depp ha continuato a lodare i suoi collaboratori. "Non mi sono mai sentita più rispettata e più sicura su un set, onestamente", ha detto, il che è un sollievo considerando tutte le lamentele sulla produzione che emergevano dal set all'inizio dell'anno. L'attrice ha continuato dicendo che la "fiducia" costruita tra il cast e i creatori ha reso "il set davvero sicuro".

"Per quanto riguarda la scene di nudo e la natura rischiosa del ruolo, questo per me è stato davvero intenzionale", racconta Depp a Vogue Australia. "Era davvero importante per me e qualcosa che sono stata entusiasta di fare. Non ne sono rimasta spaventata. Penso che viviamo in un mondo altamente sessualizzato. Penso che sia una cosa interessante da esplorare".

Già in precedenza, Depp aveva espresso la sua opinione sullo shock del pubblico per The Idol.

Lo show è stato al centro di polemiche da quando un articolo di Rolling Stone ha accusato i suoi showrunner di aver cacciato la regista inizialmente scelta, Amy Seimetz, e di aver spostato la direzione dello show in un territorio più sessista. Anche i coordinatori dell'intimità dello show, che hanno coreografato tutto il sesso che Weeknd e Levinson hanno preparato, hanno ritenuto che The Idol abbia reso un cattivo servizio agli spettatori.

Nonostante fossero previsti sei episodi in totale, The Idol si concluderà alla fine della settimana con il quinto episodio.