The Idol, Lily-Rose Depp sulla serie scandalo HBO: 'Mai sentita più rispettata sul set'

Dopo le prime reazioni a Cannes su The Idol e per smorzare le numerose polemiche che hanno accompagnato il suo arrivo fin dalle prime indiscrezioni dal set della HBO, Lily-Rose Depp ha dichiarato più volte di non essersi mai sentita a disagio nel corso della lavorazione dello show e ha ribadito i suoi complimenti all'autore e regista Sam Levinson.

Le polemiche sono nate dalla decisione della regista originale Amy Seimetz di abbandonare lo show, dopo la decisone di Abel Tesfaye, in arte The Weeknd, di modificare il punto di vista della narrazione che inizialmente era incentrato tutto sul personaggio femminile principale.

A quel punto, Sam Levinson è subentrato anche come regista oltre che come produttore e co-autore. Gli episodi girati fino a quel punto hanno subito delle modifiche sostanziali finendo per essere rigirati quasi completamente e dopo la pubblicazione del primo trailer di The Idol, che insisteva su una forte componente di sessualità esplicita, le polemiche sono cominciate a fioccare.

Ecco cosa ha dichiarato Depp per rassicurare l'opinione pubblica: "Sam è, per tanti motivi, il miglior regista con cui abbia mai lavorato. Non mi sono mai sentita più sostenuta o rispettata in uno spazio creativo e il mio contributo e le mie opinioni non sono mai state più apprezzate. Lavorare con Sam è una vera e propria collaborazione in tutti i sensi: per lui è importante, più di ogni altra cosa, non solo ciò che i suoi attori pensano del lavoro, ma anche come noi ci sentiamo nell'interpretarlo. Ingaggia persone di cui stima il lavoro e ha sempre creato un ambiente in cui mi sono sentita vista, ascoltata e apprezzata".

Colman Domingo, già diretto da Levinson in Euphoria, ha dichiarato a The Hollywood Reporter che ogni cosa nello show è stata gestita con la "massima cura".

The Idol debutterà su HBO il 4 giugno prossimo e su Sky e Now in esclusiva dal 5 giugno.