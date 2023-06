The Idol, Lily-Rose Depp si smarca dal paragone: 'La mia infanzia è stata normale'

Essere figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis vuol dire abituarsi sin dalla più tenera età alle luci dei riflettori: Lily-Rose Depp ne è consapevole, ma non per questo accetta di sentirsi paragonare alla sua Jocelyn, la protagonista di The Idol a cui proprio una vita del genere ha causato non pochi problemi.

Recentemente imitata da Chloe Fineman in un'esilarante parodia, Depp ha infatti respinto ogni tentato parallelismo tra la sua infanzia con due genitori di quel calibro e quella di Jocelyn, la cui vita, come ben sa chi ha potuto dare un'occhiata al primo episodio della nuova serie di Sam Lavinson, è sempre stata decisamente sopra le righe.

"[I nostri genitori] hanno fatto del loro meglio per dare a me e a mio fratello una vita che fosse il più normale possibile. Ovviamente non poteva essere completamente normale, ma almeno c'era un senso di normalità" sono state le parole della nostra Lily-Rose, smarcatasi quindi da qualsiasi paragone con una Jocelyn che, al contrario, "lavora praticamente da quando ha imparato a parlare".

Non provateci, insomma: per quanto sicuramente fuori dagli schemi, l'infanzia di Lily-Rose Depp non è stata foriera di traumi per la giovane attrice! Vita privata a parte, comunque, scopriamo insieme com'è andato il primo episodio di The Idol in termini di ascolti.