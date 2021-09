The Idol, Lily-Rose Depp e The Weeknd nella nuova serie HBO

Lily-Rose Depp debutta in tv. L' attrice figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis si unirà al cast di The Idol, la serie tv di HBO ideata da The Weeknd e il creatore di Euphoria Sam Levinson.

Lily-Rose Depp farà squadra com Abel Tesfaye a.k.a. The Weeknd per un nuovo progetto targato HBO.

La figlia d'arte e la popstar dovrebbero infatti essere i protagonisti della serie nata da un'idea di Tesfaye, Levinson e Raza Fahim e scritta da Joseph Epstein, che farà anche da showrunner, assieme a Mary Laws (Succession, Preacher). Dovrebbero perché, come riportato da Deadline, non vi è ancora la conferma ufficiale da parte di HBO.

The Idol "racconta la storia di una giovane popstar che intraprende una relazione romantica con il proprietario di un club di Los Angeles, il quale è però il leader di un culto segreto".

Al momento, non abbiamo altre informazioni sul cast o una possibile data di inizio riprese.

Questo sarà un debutto sul piccolo schermo per Lily-Rose Depp, mentre The Weeknd si è avvicinato al mondo della tv scrivendo un episodio di American Dad (nel quale ha anche doppiato sé stesso).

Il cantante ultimamente è poi sulla bocca di tutti per via della sua presunta relazione con Angelina Jolie.