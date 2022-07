The Idol, Lily Rose-Depp e The Weeknd star nel trailer della nuova serie HBO!

In attesa di vedere la nuova stagione di Euphoria, i fan di Sam Levinson potranno aggiungere al calendario delle uscite entro fine anno il nuovo show HBO, The Idol, con star Abel Tesfaye, in arte The Weeknd, e Lily Rose-Depp. Non è stata ufficializzata una data d'uscita definitiva ma lo show arriverà entro il 2022.

The Idol con Lily Rose Depp protagonista, pare essere un mix tra Euphoria e The Deuce, con The Weeknd e Reza Fahim co-creatori del progetto.

Non si tratta del primo salto davanti alla macchina da presa per The Weeknd, già comparso in Diamanti grezzi con Adam Sandler.



Il trailer non svela moltissimi in termini di narrazione ma HBO ha confermato che 'la serie si concentrerà su un self-help guru e leader di un culto moderno che entra in una complicata relazione con un idolo pop in ascesa'.

Presumibilmente The Weeknd interpreterà il leader del culto con Rose-Depp nel ruolo della popstar.



Il cast include inoltre Troye Sivan, Debby Ryan, Rachel Sennott, Steve Zissis e Melanie Liburd. A24 si occupa della produzione, con Amy Seimetz inizialmente scelta come regista di tutti e sei gli episodi della prima stagione, salvo poi abbandonare la produzione a causa di divergenze creative. Sam Levinson ha quindi preso le redini della regia dopo l'abbandono di Seimetz.



HBO tenta di proseguire il successo di Euphoria con un nuovo progetto che ha già incuriosito parecchio i fan, rassicurati anche dalla presenza di Sam Levinson al timone.