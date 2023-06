The Idol non avrà una Stagione 2 e sarà cancellata? HBO risponde ai rumor

Dopo le pessime recensioni arrivate da Cannes e il disastroso punteggio su Rotten Tomatoes, nelle ultime ore era cominciata a circolare la voce secondo cui The Idol non sarebbe andata oltre la sua prima stagione, non venendo rinnovata per una Stagione 2. Tuttavia, HBO ha risposto a queste voci affermando che non c'è nulla di vero al momento.

La controversa serie con protagonisti The Weeknd (Abel Tesfaye) e Lily-Rose Depp, secondo quanto rivelato inizialmente da Page Six, non sarebbe stata rinnovata per una seconda stagione. Tuttavia, HBO è intervenuta su Twitter per smentire le voci: "Si dice erroneamente che sia stata presa una decisione sulla seconda stagione di The Idol. Non è così, e non vediamo l'ora di condividere con voi il prossimo episodio domenica sera".

Secondo quanto riportato dal sito che citava le parole di una fonte interna, la serie avrebbe dovuto concludersi dopo la prima stagione. "Non è mai stato pensato come uno show di lunga durata, è sempre stata una serie limitata", aveva rivelato la fonte. Ma un'altra fonte, proveniente dalla HBO, ha dichiarato: "La porta è sicuramente ancora aperta, ma non è ancora stata presa una decisione. A questo punto, è normale nel nostro processo... Siamo solo a due episodi".

The Idol ha come protagonisti un proprietario di club di culto e una pop star in ascesa. Lo show (creato da Tesfaye e dal creatore di Euphoria Sam Levinson) vuole essere uno sguardo tagliente sul modo in cui le donne vengono trattate nell'industria musicale (la Jocelyn di Depp è stata spesso paragonata a Britney Spears nel primo episodio).

Lo show vanta un cast di supporto di tutto rispetto con Dan Levy, Hank Azaria, Troye Sivan, Hari Nef, Di'Vine Joy Randolph, Jane Adams, Jennie delle BLACKPINK, Eli Roth e altri ancora, ma le reazioni al primo episodio hanno puntato il dito contro la scarsa recitazione di The Weeknd (Variety l'ha definita "inesistente") e una trama apparentemente altrettanto inconsistente.

Il secondo episodio è stato criticato anche per la rappresentazione esplicita del sesso. Le scene di sesso, come descritto in un dettagliato articolo di Rolling Stone, avevano spinto la regista originale Amy Seimetz a lasciare il progetto.