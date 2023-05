The Idol, problemi sul set? Sam Levinson smentisce: 'La gente può scrivere ciò che vuole'

Nata con il chiaro intento di far discutere (e non potrebbe essere altrimenti, trattandosi di una creatura del papà di Euphoria), The Idol ha cominciato ad adempiere ai suoi doveri ben prima di fare il suo esordio: da tempo si parla infatti di situazioni disturbanti sul set dello show, come ricordato a Sam Levinson durante il Festival di Cannes.

Mentre Lily-Rose Depp conferma di non aver avuto problemi sul set di The Idol, Levinson si trova infatti a dover smentire le voci che parlavano di sequenze ai limiti del torture porn e di problemi di vario genere sul set della sua nuova serie: "Sappiamo di star facendo uno show che punta sulla provocazione, ne siamo consapevoli. Ma è una cosa diversa" ha spiegato il creatore della serie con The Weeknd.

Levinson ha poi proseguito: "Quando mia moglie mi ha fatto leggere quell'articolo ho pensato: 'Credo che faremo il più grande show di quest'estate'. Andando nello specifico, si tratta di cose che a me sono completamente estranee. Ma io so chi sono. La gente può scrivere ciò che vuole, se posso muovere un'obiezione è che hanno sempre tentato di omettere ciò che non collimava con quella narrazione. Ma penso che abbiamo vissuto un sacco di situazioni del genere". Non solo Sam Levinson, comunque: anche The Weeknd ha risposto all'articolo di Rolling Stone su The Idol.