The Idol promossa o bocciata? Le prime reazioni alla serie HBO con Lily-Rose Depp

HBO ha dichiarato che il cambio di regista è avvenuto perché l'approccio creativo non soddisfaceva i suoi standard, e Depp ha parlato in difesa di Levinson, dicendo di essersi sempre sentita "sostenuta" e "rispettata" . Sebbene HBO e il cast abbiano fatto del loro meglio per dissipare l'idea di una produzione travagliata, le reazioni scandalizzate a The Idol sono esattamente quelle che ci si aspettava.

Lots of strong reactions to #TheIdol out of #Cannes2023 — ranging from “I hated it” to “the TV version of clickbait” to “I don’t need to see any more of Lily-Rose Depp naked.” — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) May 22, 2023

“The Idol,” or 50 SHADES OF TESFAYE: A Pornhub-homepage odyssey starring Lily Rose Depp’s areolas and The Weeknd’s greasy rat tail. Love that this will help launch the HBO Max rebrand, should slot nicely next to House Hunters! — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) May 22, 2023

Yeah, THE IDOL has the EUPHORIA vibes you might expect but it’s really more like somebody put BLACK SWAN, SUCCESSION, and SECRETARY in a blender and let it rip. Prepare yourself for quite the discourse… #cannes — erickohn (@erickohn) May 22, 2023

The Idol convo in the theater. “I hated it.” “Garbage.” “I’m disgusted..” “She’s way better than I thought she’d be.” — Tatiana Siegel (@TatianaSiegel27) May 22, 2023