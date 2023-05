The Idol: punteggio disastroso su Rotten Tomatoes per la serie con Lily-Rose Depp

La stampa presente alla presentazione in anteprima dei primi episodi al Festival di Cannes non è stata particolarmente clemente e lo avevamo già intuito dalle prime reazioni a The Idol. Poche ore fa che è arrivato il punteggio su Rotten Tomatoes e le prime recensioni: diciamo che non poteva esserci esordio peggiore per la serie con Lily-Rose Depp.

Attualmente, con appena 11 recensioni pubblicate, The Idol della HBO ha un indice di gradimento del 9% su Rotten Tomatoes. Al momento la serie è l'unica nella storia della HBO ad avere un indice di gradimento a una sola cifra, e questo le conferisce il primato di serie originale HBO con il rating più basso di tutti i tempi. Probabilmente verranno pubblicate altre recensioni, ma al momento le cose non si mettono bene per la serie.

Dando un voto molto basso, un sito specializzato come Collider si è chiesto: "Come può uno show con così tanta nudità, sesso ed erotismo essere così insipido?". Il London Evening Standard afferma che la serie "sembra più simile a uno squallido torture porn", mentre Rolling Stone la definisce "Molto peggiore di quanto si potesse prevedere". Il Daily Telegraph aggiunge la ciliegina sulla torta scrivendo: "Anche la musica è terribile".

L'unica recensione positiva della serie arriva da Vanity Fair, che scrive: "The Idol offre abbastanza intrattenimento regolare da bilanciare il suo sfarzo aggressivo e la spacconeria delle sue ambizioni". Su Rotten Tomatoes possiamo leggere: "Florida e squallida come l'industria che cerca di satireggiare, The Idol si pone su un piedistallo con uno stile sfrenato, ma appassisce sotto i riflettori".

Nelle sue ultime dichiarazioni, Sam Levinson ha smentito problemi sul set di The Idol, affermando che il tutto è stato montato ad arte dalla stampa.

The Idol è incentrato su Jocelyn (Lily-Rose Depp), un'aspirante idolo del pop che, dopo aver avuto un esaurimento nervoso che ha causato l'annullamento del suo ultimo tour, decide di reclamare il suo titolo di popstar più sexy d'America e inizia una complessa relazione con Tedros (Tesfaye), un guru dell'auto-aiuto e capo di un culto contemporaneo.

La serie arriverà in esclusiva su Sky e in streaming su Now dal 5 giugno.