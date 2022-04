The Idol: riprese aggiuntive pesanti per la serie HBO con The Weeknd, guai in vista?

Secondo quanto rivelato da Variety lo show The Idol è attualmente in fase di rielaborazione a causa di cambiamenti nel cast e nella troupe. Stiamo parlando della serie prodotta da HBO e con protagonista la popstar The Weeknd, che tra i suoi creatori conta pure Sam Levinson, già artefice per l'emittente del successo mondiale di Euphoria con Zendaya.

In una dichiarazione, un rappresentante della HBO ha detto che "il team creativo continua a costruire, perfezionare ed evolvere la propria visione dello show e si è allineato su una nuova direzione creativa. La produzione modificherà di conseguenza il cast e la troupe per servire al meglio questo nuovo approccio alla serie". Mentre non sono stati forniti dettagli specifici, come ad esempio quali membri del cast e della troupe hanno lasciato la produzione venendo sostituiti, HBO ha fatto sapere che ulteriori informazioni saranno rese disponibili presto.

A parte The Weeknd (vero nome Abel Tesfaye), The Idol è stato co-ideato dal creatore di Euphoria Sam Levinson e Reza Fahim. Amy Seimetz era stato annunciato come regista e produttore esecutivo del progetto mentre Joe Epstein era stato assunto come showrunner. Ashley Levinson e Kevin Turen di Little Lamb, Aaron L. Gilbert di Bron Studios, e Nick Hall e Sara E. White di A24 erano stati annunciati anche loro come produttori esecutivi della serie.

Oltre a The Weeknd, il cast fino a qualche settimana fa includeva anche Lily Rose-Depp, Troye Sivan, Suzanna Son e Steve Zissis come personaggi principali. Melanie Liburd, Tunde Adebimpe, Elizabeth Berkley Lauren, Nico Hiraga e Anne Heche nei panni di personaggi ricorrenti nel corso della stagione. Tuttavia, considerando il report appena diffuso, alcuni di questi nomi potrebbero aver lasciato la produzione ed essere stati sostituiti da altri nomi che dovrebbero essere annunciati a breve.

Rimanendo in casa HBO, Zendaya ha recentemente risposto ai rumor sul cameo di Tom Holland in Euphoria 2.