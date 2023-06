The Idol, Sam Levinson analizza il percorso di Jocelyn: 'Passa da un culto all'altro'

Il terzo episodio di The Idol ha enfatizzato il disfacimento di Jocelyn (Lily-Rose Depp), con tutte le possibili analisi del personaggio che ne derivano; al riguardo, Sam Levinson (creatore della serie) ritiene che la donna si sia semplicemente spostando "da un culto all'altro.

"Quello che pensavamo fosse culto in realtà non lo era, il culto è il business della musica" ha dichiarato.. "Essenzialmente, Jocelyn si sta spostando da un culto, ossia il mondo della musica, all'altro".

Ricordiamo infatti come il terzo episodio abbia messo in scena lo sconforto di Jocelyn a seguito della produzione musicale andata storia. Per risollevarsi, la donna trova rassicurazione in Tedros e la troupe mentre fa acquisti, beve e festeggia tutto il giorno. "Penso che sia davvero interessante il funzionamento interiore di qualcuno" ha continuato Levinson. "Nonostante tutte le persone che la circondano e che gli ripetono come tutto sia fantastico anche quando in realtà non lo è... be', tutto ciò appare profondamente solitario. È come se Jocelyn non sappia di chi fidarsi". Una complessità caratteriale dall'espressione non facile, ma a fornirci nuovi dettagli è il racconto di Lily-Rose Depp sull'interpretazione in The Idol.

In tal senso contribuiscono gli stessi riferimenti musicali. "La canzone 'di famiglia' l'ho commissionata io stesso, riguarda il ritrovamento di un gruppo prescelto, per così dire; ma riguarda anche il significato di essere accettati in un gruppo e appartenere a una comunità in cui rivedere l'atmosfera famigliare".

Gli episodi sono disponibili in esclusiva su Sky e NOW. Purtroppo, però, il futuro della produzione è ancora incerto: The Idol sarà cancellata?