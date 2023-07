The Idol, Sam Levinson sul finale shock della prima stagione: "Tedros era disperato"

L'autore Sam Levinson, ha parlato del finale di stagione di The Idol, andato in onda domenica scorsa su HBO, e di come questo ha influenzato il personaggio di Tedros interpretato da Abel Tesfaye aka The Weeknd. In un video incentrato sul dietro le quinte del finale di stagione, Levinson ha commentato l'episodio e la sua rivelazione conclusiva.

"Lei [Jocelyn] ha bisogno di divorare coloro che la circondano per sentirsi come se avesse qualcosa da dire", ha spiegato Levinson. "Vediamo anche quanto Tedros sia diventato disperato. Questo pappone del Midwest che si presenta a Beverly Hills finisce per essere la vittima".

"Per tutta la stagione, Jocelyn ha cercato l'ispirazione. Cerca di andare in un posto scomodo e, in definitiva, di trovare la prossima canzone, il prossimo album. Tedros diventa il tramite per questo sblocco creativo", ha aggiunto Levinson.

Il mese scorso era stato confermato che The Idol avrebbe concluso la sua prima stagione dopo cinque episodi, uno in meno rispetto all'ordine di serie di sei precedentemente riportato. Secondo le fonti citate da TVLine, la decisione è stata presa dopo che l'anno scorso è stato confermato che Amy Seimetz, co-creatrice della serie The Girlfriend Experience, aveva abbandonato il progetto, anche dopo che la produzione della maggior parte della serie era stata completata, e Levinson è intervenuto per riorganizzare creativamente il progetto.

"La stagione ha finito per essere composta da cinque episodi dopo che Sam [Levinson] è subentrato e ha apportato cambiamenti significativi", afferma la fonte. "La storia ha finito per richiedere solo 5 episodi".

Anche se poco tempo fa era stato riportato il rumor della cancellazione di The Idol, poi smentito da un portavoce della HBO, l'emittente non ha ancora comunicato l'intenzione di rinnovare lo show di Levinson per nuovi episodi.

Staremo a vedere se rivedremo i personaggi di Lily-Rose Depp e Abel Tesfaye ancora oppure no.