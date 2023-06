The Idol, Sam Levinson su Lily-Rose Depp: 'La prima scena dice già tutto di lei'

The Idol ha debuttato ieri sera su HBO (e in Italia su Sky e in streaming su Now) ed è l'ultima creatura dell'autore di Euphoria, Sam Levinson. Lo stesso Levinson ha commentato quanto accade nel primo episodio e ha messo maggiormente a fuoco il personaggio centrale della storia, Jocelyn, interpretato magnificamente dalla giovane Lily-Rose Depp.

La première, intitolata "Pop Tarts & Rat Tails", presenta al pubblico la Jocelyn di Lily-Rose Depp, una superstar mondiale pronta a tornare in tournée dopo aver avuto un esaurimento nervoso. L'episodio si apre con un primo piano del volto di Jocelyn, mentre riceve indicazioni da un fotografo che le suggerisce emozioni specifiche, dalla gioia alla vulnerabilità, fino al turbamento.

"La prima inquadratura dello show, credo, dice tutto quello che c'è da sapere su Jocelyn, su quanto sia dotata come interprete", ha detto Levinson in un segmento dedicato alla realizzazione della serie, andato in onda dopo l'episodio. "Riesce a ridere al momento giusto, a piangere al momento giusto. Si capisce quanto questo personaggio sia bravo a manipolarci emotivamente. Ciò che è così brillante nell'interpretazione di Lily è che, nonostante lei te lo dica in anticipo, dimentichi come sia in grado di ingannare il pubblico".

La macchina da presa si sposta e vediamo che si tratta di un servizio fotografico per il suo nuovo album. Mentre Jocelyn è sdraiata su un tavolo, vestita solo di una vestaglia rossa di seta (ispirata a una fotografia di Slim Aarons di Marilyn Monroe), il coordinatore dell'intimità si precipita per assicurarsi che sia tranquilla. La ragazza cerca di spiegare che è perfettamente a suo agio nel mostrare il suo corpo, e ne segue una discussione - quasi esclusivamente tra gli uomini nella stanza - sul fatto che sia appropriato che la vestaglia appaia aperta nelle foto.

La stessa Lily-Rose Depp aveva parlato della nudità del personaggio in una precedente intervista.

Con l'avanzare dell'episodio, diventa chiaro quante persone stiano prendendo decisioni per Jocelyn, spesso senza il suo coinvolgimento. Dalla sua assistente dell'etichetta musicale fino alla sua pletora di pubblicisti, Jocelyn è spesso l'ultima a essere informata sui dettagli della sua vita. Quando un giornalista di Vanity Fair le chiede a chi risponde, Jocelyn risponde: "A Dio". Ma è chiaro che non è così libera come vorrebbe essere. Questo fino a quando non incontra Tedros (Abel Tesfaye, alias The Weeknd), un impresario di nightclub con un passato sordido.

"Quando Tedros arriva, si vede quanto voglia disperatamente essere preso sul serio. Vuole essere soave... eppure c'è qualcosa in lui che attrae Jocelyn", ha aggiunto Levinson.