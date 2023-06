The Idol, una seconda stagione è ancora possibile? Ecco tutto ciò che sappiamo

Nel bene o nel male, purché se ne parli: funziona con The Idol, la chiacchieratissima nuova serie TV targata HBO con protagonista Lily-Rose Depp nei panni di un pop star che tenta l'ascesa dopo un esaurimento nervoso. Ma ci sarà una seconda stagione? Risponde Da'Vine Joy Randolph!

Tutto è ammiccante in The Idol, e le scene provocanti hanno la benedizione proprio della protagonista che afferma come un progetto puritano non sarebbe rientrato nei piani di Depp. La serie TV è prossima al finale di stagione che arriverà con il quinto episodio (uno in meno dei sei episodi presentati inizialmente) e la domanda arriva puntuale, come ogni show che si appresta all'ultimo episodio: The Idol avrà una seconda stagione? Inizialmente il pessimo punteggio su Rotton Tomatoes, che al momento si attesta su un indice del 22% di gradimento per 85 recensioni, ha spinto i fan sempre più lontani dall'ipotesi di una seconda stagione, ma HBO ha prontamente smentito i rumor sulla cancellazione di The Idol 2.

Prossimi a salutare Jocelyn, è stata l'attrice Da'Vine Joy Randolph, che nella serie TV interpreta Destiny manager della pop star interpretato da Lily-Rose Depp, a fornire ulteriori aggiornamenti su una possibile seconda stagione: "Penso che l'intenzione di tutti sia quella di avere una seconda stagione - ha detto Randolph a Variety - questa non è mai stata pensata per essere una serie limitata. Nulla è ufficiale, ma HBO è abbastanza felice della serie TV".

Nell'attesa di dichiarazioni ufficiali da parte di HBO, il finale di stagione è previsto per domenica 2 luglio 2023: potete recuperare gli episodi di The Idol su NOW.