The Idol, la serie HBO con The Weekend e Lily-Rose Depp debutterà in anteprima a Cannes

Dopo una lunga serie di speculazioni, il delegato generale del Festival di Cannes ha dichiarato che la serie TV The Idol (creata da Abel Tesfaye, Reza Fahim e Sam Levinson di Eurphoria per HBO) sarà proiettata fuori concorso in occasione dell'evento.

La trama è incentrata sull'industria musicale di Los Angeles, nel quale una cantante pop (Lily-Rose Depp) inizia una storia d'amore con l'enigmatico proprietario di un club (The Weekend); peccato che quest'ultimo personaggio sia anche a capo di un culto segreto... Non sorprende che il cantante di Starboy, Blinding Lights e Call Out My Name sia stato costretto a viaggiare in incognito per svolgere le riprese, stando alle dichiarazioni del delegato Thierry Frémaux. Nel cast stellare figurano anche attori del calibro di Suzanan Son, Troye Sivan, Moses Sumney e Jane Adams. Per approfondire l'argomento, ecco un nuovo sguardo al cast di The Idol nel trailer della serie.

Era il 29 giugno 2021 quanto The Weekend annunciò che avrebbe creato, prodotto e co-scritto una serie drammatica per HBO, mentre il 29 settembre 2021 arrivò la conferma che Lily-Rose Depp aveva ottenuto la parte. Le riprese, invece, sono iniziate nel novembre 2021 a Los Angeles, per poi concludersi nel luglio dell'anno successivo.

Eppure, la fase di produzione non ha certo proceduto senza ostacoli: un articolo-inchiesta del magazine Rolling Stone ha definito The Idol come una "serie perversa e piena di stupri". Di certo, la proiezione in anteprima al Festival di Cannes contribuirà a chiarire tutti i dubbi in merito.



La serie TV andrà in onda su Sky Atlantic e Now, mentre la data di pubblicazione è ancora ignota: probabilmente i nuovi episodi approderanno sulle due piattaforme entro il 2023.