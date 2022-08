The Idol, nuovo sguardo al cast nel trailer della serie HBO con The Weeknd!

HBO ha pubblicato un nuovo teaser trailer di The Idol, la prossima serie tv con protagonista il cantante The Weeknd. Il video propone un ampio sguardo al nutrito cast dello show ed è stato mostrato al pubblico sabato sera, nel corso del concerto dell'artista canadese all'Allegiant Stadium di Las Vegas.

HBO si sta occupando dello spin-off di Game of Thrones; scoprite l'ultimo trailer di House of the Dragon, attesissimo show che racconterà la storia dei Targaryen. Ma il listino HBO è pieno di tanti nuovi progetti.

The Idol è una serie ambientata nel mondo dell'industria discografica e racconta la storia di una cantante pop in ascesa e del proprietario di un club di Los Angeles che in realtà è un guru dell'auto aiuto e leader di un culto.



Non è stata ancora annunciata la data d'uscita ufficiale dello show ma il trailer rassicura i fan che il count-down sta per finire.

Il cast è arricchito dalla presenza di Lily-Rose Depp, Suzanna Son, Troye Sivan, Moses Sumney, Jane Adams, Dan Levy, Jennie Ruby Jane, Eli Roth e Hank Azaria.



Il progetto ha subito dei grossi cambiamenti dietro le quinte, dopo l'addio di Amy Seimetz, regista inizialmente scelta per dirigere il progetto, a causa di alcune divergenze.

Per The Weeknd si tratta del debutto sul piccolo schermo, dopo aver partecipato al film Diamanti Grezzi, diretto dai fratelli Safdie.