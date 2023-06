The Idol: una delle star della serie HBO anticipa un 'finale fuori di testa'

Dopo i diversi momenti scioccanti del quarto episodio di The Idol, una delle star della controversa serie HBO ha potuto anticipare qualcosina circa il gran finale di stagione (non è ancora chiaro se il network deciderà per un rinnovo o una cancellazione, viste le polemiche). Una cosa è sicura: il finale sarà decisamente fuori di testa.

In una recente intervista con The Wrap, la star di The Idol Davine Joy Randolph ha anticipato che la parte conclusiva della stagione sovvertirà quasi ogni aspettativa. In particolare, la Randolph, che nella serie interpreta Destiny, ha fatto intendere che gli elementi più scandalosi dello show stanno "per trasformarsi" e "rivelare qualcosa di diverso".

"Stiamo parlando della mente che ha partorito Euphoria", ha detto Randolph del co-creatore di The Idol Sam Levinson. "Pensate davvero che sarà superficiale e ovvio? No, ci sarà un ribaltamento - ci sarà un ribaltamento enorme".

In questi giorni, The Weeknd ha parlato del senso profondo di The Idol e della sua critica alla concezione di fama e celebrità attuale.

Nella giornata di ieri, è stato confermato che The Idol concluderà la sua prima stagione dopo cinque episodi, uno in meno rispetto all'ordine di sei episodi precedentemente riportato. Secondo le fonti citate da TVLine, la decisione è stata presa dopo che l'anno scorso è stato confermato che Amy Seimetz, co-creatrice della serie The Girlfriend Experience, aveva abbandonato il progetto, anche dopo che la produzione della maggior parte della serie era stata completata, e Levinson è intervenuto per riorganizzare creativamente il progetto.

"La stagione ha finito per essere composta da cinque episodi dopo che Sam [Levinson] è subentrato e ha apportato cambiamenti significativi", ha affermato la fonte. "La storia ha finito per richiedere solo 5 episodi".